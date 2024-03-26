imsakiye

Hamas lideri Haniye'den İran'a ikinci ziyaret

Hamas lideri İsmail Haniye, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gidiyor. Haniye'nin Tahran ziyareti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail ile Hamas arasında derhal ateşkes talep eden kararı kabul etmesinden bir gün sonra geldi.

Hamas lideri Haniye'den İran'a ikinci ziyaret
Hamas lideri İsmail Haniye, 3 Şubat'ta MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Doha'da bir araya gelmişti.

'ın resmi haber kanalı Press TV, Hamas lideri İsmail Heniye'nin, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gideceğini bildirdi.

Bu ziyaret, BM Güvenlik Konseyi'nin ile Hamas arasında acil ateşkes talep eden kararı kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşmiş olacak.

İran, 'de yaklaşık 6 aydır süren ve 32 bin Filistinlinin öldüğü savaşta Hamas'ı destekliyor.

Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi

Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi

Haberi Görüntüle

7 EKİM'DEN BERİ İKİNCİ ZİYARET

Bu, Hamas lideri Haniye'nin savaşın başladığı tarih olan 7 Ekim'den bu yana İran'a gerçekleştireceği ikinci ziyaret olacak.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nden geçen ateşkes kararını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Kanaani, "Daha önemli bir adım, bunun uygulanmasına yönelik etkili eylemdir" diye konuştu.

Hamas, BM kararını memnuniyetle karşıladı ancak ateşkesin kalıcı olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin BM oylamasında çekimser kalması, müttefiki İsrail ile anlaşmazlığa yol açtı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...