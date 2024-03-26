Hamas lideri Haniye'den İran'a ikinci ziyaret

7 EKİM'DEN BERİ İKİNCİ ZİYARET



Bu, Hamas lideri Haniye'nin savaşın başladığı tarih olan 7 Ekim'den bu yana İran'a gerçekleştireceği ikinci ziyaret olacak.



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nden geçen ateşkes kararını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.



Kanaani, "Daha önemli bir adım, bunun uygulanmasına yönelik etkili eylemdir" diye konuştu.



Hamas, BM kararını memnuniyetle karşıladı ancak ateşkesin kalıcı olması gerektiğini söyledi.



ABD'nin BM oylamasında çekimser kalması, müttefiki İsrail ile anlaşmazlığa yol açtı.

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