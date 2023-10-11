Hamas tarafından kaçırılan Alman dövme sanatçısı Shani Louk hayatta mı?

"HAYATTA OLDUĞUNA DAİR DAHA FAZLA BİLGİYE SAHİBİZ"



Filistinli kaynakların kendisiyle irtibat kurduğunu öne süren anne Ricarda Louk; kızının başından aldığı ağır yaraların ardından Gazze'de bir hastaneye götürüldüğünü söyledi. Alman televizyon kanalı NTV'ye bir video mesaj gönderen anne, "Shani'nin hayatta olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz. Shani ciddi derecede yaralı ve durumu kritik. Her dakika önemli. Alman hükümetinden isteğimiz hayır talebimiz hızlı hareket etmesi." diye konuştu.

Acılı anne, "Bu benim bütün ülkeye Shani'ni geri getirmek için çaresiz bir çağrımdır" ifadelerini kullandı.