Hamas tarafından kaçırılan Alman dövme sanatçısı Shani Louk hayatta mı?

Hamas’a ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan genç kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada yayılan görüntülere yenileri eklenirken 22 yaşındaki Shani Louk ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
"HAYATTA OLDUĞUNA DAİR DAHA FAZLA BİLGİYE SAHİBİZ"
Filistinli kaynakların kendisiyle irtibat kurduğunu öne süren anne Ricarda Louk; kızının başından aldığı ağır yaraların ardından Gazze'de bir hastaneye götürüldüğünü söyledi. Alman televizyon kanalı NTV'ye bir video mesaj gönderen anne, "Shani'nin hayatta olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz. Shani ciddi derecede yaralı ve durumu kritik. Her dakika önemli. Alman hükümetinden isteğimiz hayır talebimiz hızlı hareket etmesi." diye konuştu.
Acılı anne, "Bu benim bütün ülkeye Shani'ni geri getirmek için çaresiz bir çağrımdır" ifadelerini kullandı.
DÖVMELERİNE DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ
Ricarda, daha önce yaptığı açıklamada, bir kadının Hamas tarafından kaçırıldığına dair görüntülerdeki kişinin Louk olduğunu saçlarından ve vücudundaki dövmelerinden tespit ettiklerini ve kendisinin hayatını kaybettiğinden endişelendiklerini ifade etmişti.
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