İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: Gazze'de can kaybı 1100
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 1100'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker dizerken, savaş için muhalefetin de dahil olduğu Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulması için karar alındı. Hamas saldırısı sonrası Ben Gurion havalimanından kalkışlar durduruldu.
Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hava saldırısı sürdü.. Hamas ise İsrail'in Aşkelon kentini çok sayıda roketle vurdu.
İşte dakika dakika yaşananlar...