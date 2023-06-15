Harvard Tıp Fakültesi'nin morg müdürüne 'kadavra parçalarını satıyor' suçlaması

Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn, Pennsylvania'dan da Joshua Taylor'ın vücut parçaları satın aldığı iddia edildi.



Maclean'in "Kat'in Ürpertici Kreasyonları" (Kat's Creepy Creations) adlı bir mağazasının bulunduğu ve -sosyal medyadaki paylaşımlara göre- oyuncak bebekleri "korkutucu" figürlere dönüştürdüğü görüldü. Maclean'in ürünlerinde kadavra parçalarının kullanıp kullanılmadığı ise bilinmiyor. İddianamede, kadının insan kalıntılarını mağazada saklayıp sattığı öne sürülüyor.



Joshua Taylor'ın ise dört yıl boyunca vücut parçaları için toplamda 37 bin dolardan fazla ödeme yaptığı iddia edildi.



Sanıkların her biri, suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.