Herzog'dan İsrailli yetkililere uyarı: Biden hakkında sorumsuz açıklamalar yapmayın

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, aralarında bakanların da bulunduğu hükümet yetkililerinin ABD başkanı Joe Biden'ı hedef alan söylemleri üzerine açıklama yaptı.



İsrail Cumhurbaşkanı, ülkesinin, başta en büyük müttefiki ABD olmak üzere müttefiklerine teşekkür etmesi gerektiğini belirterek, "İsrail devletinin büyük dostu olan ve bunu savaşın ilk gününden bu yana kanıtlayan Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.



İsrailli yetkililerin Biden'ı eleştiren söylemlerine ilişkin Herzog, "İsrail devletinin ulusal güvenliğine, çıkarlarına zarar veren sorumsuz ve aşağılayıcı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarından hepimiz kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

"HAMAS BİDEN'I SEVİYOR"



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı yapmıştı.



Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Refah kentinin "tamamen işgal edilmesi" çağrısıyla "Biden yönetiminin muhalefetine ve silah tedarikini durdurmasına rağmen bu savaş zafere kadar devam etmeli." açıklamasında bulunmuştu.



İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "Biden'ın Hamas'ı yok etme ihtiyacını anlamaktan, İsrail'in savaşın ana hedeflerinden birine ulaşma becerisine önemli ölçüde zarar veren bir konuma nasıl geldiğini anlamak zor." demişti.