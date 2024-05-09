Hamas: İsrail, Refah saldırılarıyla ateşkesi engellemeye çalışıyor

Hamas, İsrail'in Refah saldırılarıyla ateşkesi baltalamaya çalıştığını bildirdi.

AFP'nin bildirdiğine göre Hamas yetkilisi İzzet el Rişk, İsrail'i, Filistin topraklarında yedi aydır devam eden savaşta ateşkes arayışlarını engellemek için Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine saldırılar düzenlemekle suçladı.



İsrail'in Refah ve sınır kapısındaki askeri operasyonlarının "arabulucuların çabalarını engellemeyi amaçladığını" belirten İzzet el Rişk yaptığı açıklamada, Hamas'ın Kahire'deki görüşmelere bir heyet gönderdiğini ve arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul etmeye kararlı olduğunu söyledi.



Mısırlı Al-Qahera televizyonunun bugün bildirdiğine göre ateşkes görüşmeleri, ihtilaflı noktalar üzerinde uzlaşı formülü bulmak üzere tüm tarafların katılımıyla Kahire'de yeniden başladı.

