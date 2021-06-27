Hindistan'da Covid-19: Hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 40 yeni vaka tespit edilirken 1258 kişi öldü, 57 bin 944 hasta iyileşti.



Tedavisi süren hasta sayısı 586 bin 403'e geriledi.



İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.



Toplam 29 milyon 251 bin 29 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,75'e ulaştı.



Toplam vaka sayısı 30 milyon 233 bin 183'e, can kaybı sayısı 395 bin 751'e çıktı.



UYGULANAN AŞI DOZU 321 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 321 milyon 760 bin 77 doz aşı yapıldığını bildirdi.



Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.



Hindistan, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.​​​​​​​