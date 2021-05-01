Hindistan'da hastanede yangın faciası: 18 corona hastası hayatını kaybetti

Corona virüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bir kez daha yangın faciası yaşandı.

Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde corona virüs hastalarının tedavi edildiği Patel Welfare Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi.

Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin corona virüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Parmar, 31 hastanın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığını ve farklı hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yangının zemin katta çıktığını ifade eden polis, alevlerin 1 saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan, geçtiğimiz 28 Nisan'da Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'deki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 4 hasta yaşamını yitirmişti.

23 Nisan'da ise Virar bölgesinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

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