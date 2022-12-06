Hindistan'da Letonyalı turiste tecavüz edip öldüren 2 kişiye müebbet hapis cezası

Hindistan'da mahkeme, 2018'de Letonyalı turiste tecavüz edip öldüren 2 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

Hindistan'da Letonyalı turiste tecavüz edip öldüren 2 kişiye müebbet hapis cezası

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BBC'nin haberine göre, Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'da görülen davada, iki Hindistan vatandaşı ve cinayetten suçlu bulundu.

Mahkeme tarafından Letonyalı turistin yüksek dozda uyuşturucu verildikten sonra tecavüze uğradığı tespit edildi.

OLAY

Kız kardeşiyle seyahat eden 33 yaşındaki Letonyalı, 14 Mart 2018'de Kerala eyaletinin güneyinde bir tatil beldesinde kaybolmuştu.

Letonyalı turistin cesedi, 21 Nisan'da Kovalam şehrinde bataklık kenarındaki bir ormanda iki balıkçı tarafından bulunmuştu.

Cesedin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında biri turist rehberi iki erkek, tecavüz ve cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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