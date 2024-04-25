Hindistan'da otelde yangın: 6 kişi öldü

India Today sitesinin haberine göre, itfaiye yetkilisi Bihar'ın Patna kentindeki demir yoluna yakın bir otelde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yetkili, 6 kişinin öldüğü ve 20'yi aşkın kişinin kurtarıldığı yangından önce 16 binden fazla otelde yangın denetimi yapıldığını hatırlatarak, "İlk belirlemelere göre yangının nedeni, mutfak tüpünün patlaması" dedi.



Yangının kontrol altına alındığını belirten yetkili, bazı otellerin yangın talimatlarına uymadığına dikkati çekti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin