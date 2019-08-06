Araştırma'yı yapan Hitler'in avukatı Hans Frank'ın günlüğü ile ona ait resmi evrakları üzerinde bir araştırma yaptı. Bu çalışmaya göre, Hitler'in babaannesi Maria Anna Schicklgruber Avusturya'nın Graz kentinde bir Yahudi ile ilişkisinden 1873 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.



Alois adı verilen bu çocuk daha sonra Nazi Almanyası'nın lideri olacak Adolf Hitler'in babasıydı. Alois'in gerçek babasının kimliği Naziler iktidara geldiğinde nüfus kayıtlarından silindi. Ancak tarihçi Sax, Hitler'in babasının vaftiz olabilmesi için annesinin bir Hristiyanla evlendiğini ve kayıtlara "Johann Georg Hiedler"in adının geçtiğini iddia ediyor.



Leonard Sax, Hitler'in babasının "evlilik dışı ilişkiden" dünyaya geldiğinin zaten bilindiğini ama gerçek büyükbabasının bir Yahudi olduğunun belgelerle kanıtladığını savunuyor.



Daha önce de akrabalarından alınan DNA örneklerine göre, Hitler'in biyolojik kökeninin Kuzey Afrika ve Aşkenaz Yahudilerine dayandığı iddia edilmişti.