Nasrallah, Aşure Günü etkinlikleri kapsamında destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail ile örgüt arasında son dönemde yaşanan gerginliklere değindi.



Örgütün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney bölgesine 25 Ağustos'ta düşen İsrail'e ait 2 insansız hava aracı (İHA) olayını "büyük bir saldırı" olarak nitelendiren Nasrallah, Lübnanlıların, İsrail'in ülkeye yönelik girişimlerini boşa çıkararak çatışma kurallarını değiştirdiğini savundu.



Nasrallah, Hizbullah'ın 1 Eylül'de İsrail ordusuna yönelik eylemi üzerine BM'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve Mısır'dan Lübnanlı yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirildiğini hatırlattı.



İsrail'in BMGK'nin 1701 sayılı kararını binlerce kez ihlal ettiğini savunan Nasrallah, şöyle devam etti:



"Lübnan, BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyuyor. Hizbullah da İsrail'in tekrarlanan ihlallerine rağmen bu karara saygı duyan Lübnan hükümetinin bir parçasıdır."



Nasrallah, BMGK kararına bağlı kalmanın, Lübnan topraklarına yönelik saldırılara karşılık vermeyecekleri anlamına gelmediğine de dikkati çekti.



HİZBULLAH İLE İSRAİL ARASINDA GERGİNLİK



Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.



İsrail ordusu, 1 Eylül'de Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.



Lübnan ordusu da İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.



Son olarak Hizbullah dün, Lübnan'ın güneyinde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir İHA'nın örgüt mensuplarınca düşürüldüğünü bildirdi.



İsrail ile Hizbullah örgütü arasında 2006'da Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı.



"Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nin 1701 sayılı kararıyla son bulmuştu.

