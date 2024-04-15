Hizbullah'tan Lübnan'da saldırı: 4 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün gece boyunca kuzey sınırı bölgesinde meydana gelen patlamada biri ağır dört askerin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı Lübnan Hizbullah'ı üstlendi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin Lübnan içindeki Tal İsmail bölgesine patlayıcı düzenekler yerleştirdiği ve İsrail askerlerinin "sınırı geçmesinin" ardından bunları patlattığı belirtildi.

İsrailli bir askeri yetkili de daha sonra yaptığı açıklamda, patlamanın Lübnan'ın yüzlerce metre içinde meydana geldiğini söyledi.



Olay, Tahran'ın Şam'daki konsolosluğuna yapılan saldırıya misilleme olarak İran'ın cumartesi gecesi İsrail'e saldırmasının ardından geldi.

İsrail ve Hizbullah arasında alevlenen şiddet, büyük ölçüde sınır bölgesiyle sınırlı kalmaya devam ediyor.



Lübnan'da çoğu Hizbullah militanı olmak üzere en az 364 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin arasında en az 70 sivil bulunuyor.



İsrail'de ordu, çatışmaların başlamasından bu yana 10 asker ve sekiz sivilin öldürüldüğünü açıkladı.



Sınırın her iki tarafında on binlerce ise sivil evlerini terk etti.

