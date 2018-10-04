Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Rus istihbarat servisi tarafından 13 Nisan'da KSYÖ'ye yönelik planlanan siber saldırının önlendiğini, görevlilerin aynı gün sınırdışı edildiğini belirtti.



KSYÖ'ye yönelik siber saldırının, diplomatik evraklarla ülkeye giriş yapan 4 Rus istihbarat servisi görevlisi tarafından planlandığını ifade eden Bijleveld, KSYÖ'nün saldırı girişimiyle ilgili bugün suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.



Rusya'ya bu tür siber saldırıları sonlandırma çağrısında bulunan Bijleveld, konuya ilişkin Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını aktardı.



Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) Genel Direktörü Onno Eichelsheim ise yaptığı açıklamada, Rus istihbarat servisi görevlilerinin yanlarında bulunan eşyalara el konulduğunu ve yapılan araştırma sonucu KSYÖ'nün wifi kodunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.



Eichelsheim, el konulan bilgisayarlarda yapılan kontrollerde ayrıca Rus istihbaratının 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağıyla ilgili yürütülen uluslararası soruşturmayla bağlantılı, Malezyalı savcının ofisini ve Malezya Polis Teşkilatı'nı hedef alan bazı siber saldırı girişimlerinde bulunduğunun ortaya çıktığını belirtti.



KSYÖ'ye yönelik saldırıyı yapanların fotoğrafları ile isimlerini ve görevlerini açıklayan Eichelsheim, Hollanda'da çok sayıda uluslararası kurum bulunmasından dolayı Rus istihbarat servisinin ülkede aktif olduğunu söyledi.

