Hollanda yargısı, İsrail'e F-35 parçaları ihracatını yasakladı

Pazartesi günü bir Hollanda temyiz mahkemesi, Hollanda hükümetinin yedi gün içinde İsrail'e yapılacak tüm F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını engellemesine karar verdi.



Mahkemeden yapılan açıklamada, "İhraç edilen parçaların İsrail'e satılması konusunda açık bir risk olduğu inkar edilemez. F-35 parçaları uluslararası hukukun ciddi ihlallerinde kullanılıyor" denildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, insan hakları örgütleri Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum'un, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddeden mahkeme kararına ilişkin temyiz talebinin kabul edildiği belirtildi.



İsrail'in F-35 savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İsrail'in saldırıları, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu sivilleri orantısız şekilde öldürmüştür" denildi.



LİSANSI DURDURMASI GEREKECEK

Açıklamada ayrıca Hollanda'nın taraf olduğu çeşitli uluslararası düzenlemeler uyarınca, "insancıl savaş hukukunun" ciddi şekilde ihlal edilme riskinin açık olduğu durumlarda askeri teçhizatın ihracatını yasaklamak zorunda olduğu hatırlatıldı. Bunun, Hollanda'dan, İsrail'e hiçbir F-35 parçasının ihraç edilemeyeceği anlamına geldiği belirtildi.



Öte yandan Hollanda Dış Ticaret Bakanlığının, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışına imkan veren 2016 tarihli ihracat lisansını durdurması gerektiği ifade edildi.



HÜKÜMET İTİRAZ EDECEK

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada ise karara itiraz edileceği belirtildi. Hükümet, F-35'lerin İsrail'in kendisini "İran, Yemen, Suriye ve Lübnan gibi bölgedeki tehditlerden" koruması açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Daha önce mahkeme, insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini "ilgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" gerekçesiyle reddetmişti.



Mahkeme, "Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığını" belirtmişti.

