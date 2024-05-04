Hollanda'da 2. Dünya Savaşı anma törenine Gazze kısıtlaması

Hollanda, 2. Dünya Savaşı anma törenine, Gazze'deki savaş nedeniyle yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor.  Amsterdam'daki törene halkın sınırlı erişimi olacak.

Hollanda'da 2. Dünya Savaşı anma törenine Gazze kısıtlaması

bugün 'da her yıl düzenlenen 2. Savaşı anma törenine hazırlanıyor.

Ancak tören hazırlıkları, Gazze'deki savaş nedeniyle kısıtlı halk erişimi ve artırılmış güvenlikle yapılıyor.

Amsterdam Belediyesi, hafta başında yaptığı açıklamada şehrin merkezi Dam Meydanı'ndaki törene katılımı ciddi ölçüde kısıtlayacağını duyurmuştu.

Belediye, üst düzey güvenlik önlemlerinin töreni güvende tutmayı ve Gazze'deki savaşla bağlantılı, olası "rahatsızlıkları" engellemeyi amaçladığını söyledi.

Hollandalı yetkililer savaşın ve Ortadoğu'da artan güvensizliğin protesto ya da karışıklık riskini arttırdığını söyledi.

Yüz binlerce kişi her yıl 4 Mayıs'ta Dam Meydanı'nda ve ülkenin diğer noktalarında toplanarak 2. Dünya Savaşı kurbanlarını anmak üzere saat 2 iki dakikalık saygı duruşunda bulunuyor.

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