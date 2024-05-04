Hollanda'da 2. Dünya Savaşı anma törenine Gazze kısıtlaması

Hollanda bugün Amsterdam'da her yıl düzenlenen 2. Dünya Savaşı anma törenine hazırlanıyor.

Ancak tören hazırlıkları, Gazze'deki savaş nedeniyle kısıtlı halk erişimi ve artırılmış güvenlikle yapılıyor.



Amsterdam Belediyesi, hafta başında yaptığı açıklamada şehrin merkezi Dam Meydanı'ndaki törene katılımı ciddi ölçüde kısıtlayacağını duyurmuştu.

Belediye, üst düzey güvenlik önlemlerinin töreni güvende tutmayı ve Gazze'deki savaşla bağlantılı, olası "rahatsızlıkları" engellemeyi amaçladığını söyledi.



Hollandalı yetkililer savaşın ve Ortadoğu'da artan güvensizliğin protesto ya da karışıklık riskini arttırdığını söyledi.



Yüz binlerce kişi her yıl 4 Mayıs'ta Dam Meydanı'nda ve ülkenin diğer noktalarında toplanarak 2. Dünya Savaşı kurbanlarını anmak üzere saat 2 iki dakikalık saygı duruşunda bulunuyor.