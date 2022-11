Hristiyanlar İngiltere'de ilk kez azınlık konumuna düştü

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi çok ilginç bir sonuca ulaştı.



Ülke tarihinde ilk kez Hristiyanların sayısı ülke nüfusunun yarısından az. Başka bir ifadeyle İngiltere ve Galler'de Hristiyanlar nüfusa oranla azınlık konumuna geldi.



Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) din, ulusal kimlik, etnik grup ve dil ile ilgili nüfus sayımı verilerinin sonuçlarını paylaştı.



Sonuçlar, İngiltere ve Galler'de yapılan bir nüfus sayımında ilk kez, 2021'de nüfusun yarısından azının (yüzde 46,2 veya 27,5 milyon kişi) kendilerini 'Hristiyan' olarak tanımladığını gösterdi. Kurumun 2011 istatistiklerine göre kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan 33.3 milyon insan o dönem nüfusun yüzde 59.3'ünü oluşturuyordu. Oransal olarak yüzde 13'ten fazla bir düşüş söz konusu.



GERİLEYEN TEK DİN HRİSTİYANLIK



Nüfus sayımı ayrıca, Hristiyanlık dışında her büyük dinin on yıllık süre içinde arttığını gösterdi.



Bu azalmaya rağmen, 'Hristiyan' din sorusuna verilen en yaygın yanıt olmaya devam etti. On yıllık dönemde yüzde 25,2'den (14,1 milyon) yüzde 37,2'ye (22,2 milyon) yükselen "dini inancım yok" ikinci en yaygın yanıt oldu.



York Başpiskoposu En Rahip Stephen Cottrell, Birleşik Krallık'ta azalan Hristiyan sayısının "büyük bir sürpriz olmadığını", ancak Hristiyanlığın "Dünyadaki en büyük hareket" olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.



Bununla birlikte, Humanists UK, bu istatistiklerin "dinin toplumdaki rolünün yeniden değerlendirilmesine yol açan bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini" söyledi.



'BEYAZ' OLARAK TANIMLANAN KİŞİLERDE AZALMA

Nüfus sayımından elde edilen diğer sonuçlar, 2021'de İngiltere ve Galler'de ikamet edenlerin yüzde 81,7'sinin (48,7 milyon) etnik grubunu 'Beyaz' kategorisi içinde tanımladığını gösterdi . Bu oran 2011 yılında ise yüzde 86'ydı.



Araştırmacılar ayrıca İngilizce (Galler'de İngilizce veya Galce) dışındaki en yaygın ana dillerin Lehçe, Rumence, Panjabi, ve Urduca olduğunu tespit etti.



Nüfus sayımındaki din verilerinden elde edilen diğer sonuçlar, 2011 ile 2021 arasında Müslüman nüfusun yüzde 4,9'dan yüzde 6,5'e (2,7'den 3,9 milyona), Sih nüfusunun yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a (423.000 ila 423.000 milyon) çıktığını gösterdi. Budistlerin sayısı ise yüzde 0.4'ten yüzde 0.5'e (249.000'den 273.000'e) yükseldi.



Ayrıca, Hinduların sayısı yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye (818.000'den 1 milyona) ve Yahudi nüfusu 265.000'den 271.000'e yükseldi. Yahudi nüfusunda oransal olarak bir değişim gözlemlenmedi.