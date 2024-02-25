Husiler, Amerikan petrol tankerini ve savaş gemilerini hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.



"Husilere ait deniz güçlerinin Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini, hava güçlerinin de Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldığını" belirten Seri, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi vermedi.



Seri, saldırıların, "Filistin halkına yönelik zulme karşı ve ülkelerine yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak" gerçekleştirildiğine dikkati çekti.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.



ABD bandıralı Torm Thor adlı kimyasal tanker gemisinin hedef alındığı tahmininin paylaşıldığı açıklamada, herhangi bir yaralanma olmadan füzenin düşürüldüğü kaydedilmişti.