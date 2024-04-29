İspanya'da yolsuzluk suçlaması: Başbakan Sanchez, kararını verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşine yönelik açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından kamu görevlerine ara vermişti. Başbakanın istifa edip etmeyeceğine yönelik kararı, televizyonda yayınlanan bir bildiri ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Sanchez, başbakan olarak görevine devam edecek.

İspanya'da yolsuzluk suçlaması: Başbakan Sanchez, kararını verdi

Başbakanı Pedro Sanchez, görevine devam edeceğini açıkladı.

Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, başbakanlık koltuğunda kalıp kalmayacağı hakkında bir süre düşündükten sonra ülkenin lideri olarak görevine devam etmeye karar verdiğini duyurdu.

Başbakanın istifasına yönelik karar, televizyonda yayınlanan bir bildiri ile açıklandı.

52 yaşındaki İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mahkemenin karısı hakkında yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatmasının ardından istifa etmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Sosyalist lider yaptığı yazılı açıklamada, “hükümete liderlik etmeyi sürdürmek ya da bu onuru reddetmek” konusunda acilen karar vermek zorunda olduğunu söylemişti ve 29 Nisan pazartesi günü kararını açıklayacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Başbakanın eşine yönelik soruşturma kapsamında özellikle turizm grubu Globalia ve 2020’de yönettiği IE Afrika Merkezi adlı vakıf arasında yapılan “sponsorluk anlaşması” tartışılıyor.

Globalia, Covid 19 krizinde havayolu şirketi Air Europa’nın kurtarılması için devletten 475 milyon euro almıştı.

İspanya’daki sağcı Halk Partisi (PP) parlamentoda açıklama talep ederken, Başbakan “her şeye rağmen” adalete inandığını söyledi.

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