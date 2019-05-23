Fransa’nın kuzeyindeki Chezy-sur-Marne bölgesindeki bir huzurevinde 95 yaşındaki bir kadın ölü bulundu.
Cesedi bakıcılar tarafından bulunan yaşlı kadında darp izlerine rastlandı.
Boğulduğuna dair işaretler de bulunan yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Komşu odada kalan 102 yaşındaki bir kadının, bakıcılara birini öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Cinayeti işlediğinden şüphelenilen yaşlı kadının ifadesi alındı.
Huzurevinde cinayet: 102 yaşındaki kadın 95 yaşındaki komşusunu öldürdü
ntv.com.trDünya
Fransa’da bir huzurevinde 102 yaşındaki kadın, 95 yaşındaki başka bir kadını öldürdü.
Fransa’nın kuzeyindeki Chezy-sur-Marne bölgesindeki bir huzurevinde 95 yaşındaki bir kadın ölü bulundu.