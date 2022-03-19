İbrahim Kalın ABD basınına konuştu: Putin görüşmeye hazır değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olmadığını" söyledi.Haberde Türkiye'nin daha uzun vadeli bir ateşkese doğru bir yol bulmaya çalışarak, önemli bir arabuluculuk rolü oynadığı vurgulandı.

Gazete haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus lider Putin'le iyi ilişki içinde olduğunu yazdı. Erdoğan'ın hem Zelenski hem de Putin ile görüştüğü belirtildi.



Müzakerelerde şimdiye kadar iki tarafı ayıran en zor sorunlara değinilmediği kaydedildi.



Gazeteye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın anlaşmazlıklara çözümün Minsk anlaşmalarının bazı yeni versiyonlarında bulunacağını söyledi.



Kalın, "Toprak kontrolü ve egemenlik gibi en zor konuların iki başkana bırakılması gerekeceğini de belirtti.





