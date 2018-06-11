IKBY Uluslararası Örgüt Raporlarını Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, Erbil’de düzenlediği basın toplantısında, son 8 ayda tutuklu 853 DAEŞ üyesinin Irak makamlarına teslim edildiğini belirtti.



Zebari, söz konusu teröristlerden bir kısmının davasının ise Musul'da görüldüğünü ifade etti.



İÇ GÖÇMENLER İÇİN DESTEK BEKLENİYOR

Kamplar da dahil olmak üzere 2 milyon 100 bin iç göçmen ve mültecinin IKBY'de yaşadığını belirten Zebari, kamplarda yaşam koşullarının kötü olması nedeniyle bir süredir uluslararası yardım kuruluşlarından destek beklediklerini ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) kurtarılan yeni bölgelerle ilgilendiğini söyledi.



Zebari, ayrıca DAEŞ ile girilen çatışmalarda toplam bin 814 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini 10 bin 725'inin ise yaralandığını aktardı. Zebari, "DAEŞ tarafından hala esir tutulan 44 Peşmerge var" diye konuştu.



Zebari, basın toplantısında IKBY'de gizli cezaevi olduğu iddialarını da reddetti.

