Rusya'nın ilhak kararına art arda tepkiler ve yeni yaptırımlar

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Zelenski, Putin Rusya Devlet Başkanı Olmaya devam ettikçe, aslı iki ülke arasında barış görüşmelerinin olmayacağını vurguladı.

Bununla birlikte Zelenski, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'dan geri alacağını vurgulayarak, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan, uluslararası kuruluşlardan ve pek çok ülkeden Ukrayna'ya destek mesajları geldi.

ABD'DEN İLHAK SONRASI YENİ YAPTIRIMLAR: YÜZLERCE RUS VE RUS ŞİRKETİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.



ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor" ifadesini kullandı.



Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur." ifadesini kullandı.



Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.



ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.



İNGİLTERE'DEN YENİ YAPTIRIMLAR



İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu ilhakının ardından Kremlin'e yeni yaptırımlarını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yı yaptırım listesine aldığını duyurdu. Ayrıca bakanlık, Rusya'nın mimari hizmetler, mühendislik hizmetleri ve hukuk danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere batılı başlıca hizmetlere erişimini kaybedeceğini bildirdi. İngiltere'nin Rusya'nın endüstriyel ve ​​teknolojik kabiliyetleri için önemli olan 700 yaklaşık malının ihracatının da yasaklandığı açıklandı.



usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Herson'un ilhakını onaylayan anlaşmaları imzaladı.

İSRAİL: RUSYA'NIN UKRAYNA'NIN DÖRT BÖLGESİNİ İLHAK ETMESİNİ TANIMAYACAĞIZ



İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesini tanımayacağını, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu açıkladı.



İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekler. Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesini tanımayacaktır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "İsrail'in bu net pozisyonunu son günler de dahil olmak üzere tekraren ortaya koyduğu" aktarıldı.



AB ÜLKELERİ: RUSYA'NIN YASA DIŞI İLHAKINI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ



AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.



AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.



AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.



Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.



Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakını açıkladığı konuşma ülkenin sokaklarındaki dev ekranlarda yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."



Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.



Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır" denildi.



YUNANİSTAN: KARAR YASADIŞIDIR



Yunanistan, Ukrayna bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini kınadı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve geçersiz olduğu için yasadışıdır" denildi.



POLONYA: RUSYA'YA DAHA FAZLA YAPTIRIM UYGULANMALI



Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ilhak anlaşmalarını kınadı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e askeri desteğin artırılması ve Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Polonya, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Herson, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerindeki yasadışı eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor."

ÇİN, UKRAYNA'DAKİ REFERANDUMLARIN ARDINDAN KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI



Çin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Moskova'ya bağlanmak için yapılan referandumların ardından krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna sorunundaki tavrında değişiklik olmadığını vurguladı.



Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Sözcü Mao, "Umarız taraflar farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye yönelir. Çin gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumun üyeleri ile yapıcı rol oynamaya hazırdır." dedi.



Mao, Çin'in referandum sonuçlarını tanıyıp tanımayacağına dair bir açıklama yapmadı.