İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı

YEDİ POTANSİYEL NOKTA BELİRLENDİ



Şirket, Dragon uzay aracının ISS'ten ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.



Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.



Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.



GERİ DÖNÜŞ ÜÇ KERE ERTELENDİ



Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.



SpaceX'in dün yapılan son ertelemeye ilişkin açıklamasında, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



TARİHİ YOLCULUK 19 OCAK'TA BAŞLADI



Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.



Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.



Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.

VİDEO: KAPSÜL UZAY İSTASYONU'NDAN AYRILDI

