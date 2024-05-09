Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Senegal'de 85 kişinin bulunduğu bir uçak kalkış sırasında pistten çıktı. Kaza sonucu 10 kişi yaralandı.

Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Batı Afrika ülkesi ’deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nda Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Mali’nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere yerel saatle 01.14’te kalkış sırasında pistten çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, 79 yolcu, 4 kabin görevlisi ve 2 pilot olmak üzere 85 kişinin bulunduğu uçakta biri pilot 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, yolcuların tahliye edildiği, kazanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

Uçağın TransAir şirketine ait olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, alev alan uçakta büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanındaki uçuşlar durduruldu.

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