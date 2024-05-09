Yunanistan'da halka "çöl tozu" uyarısı

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, halkın sağlığını korumak için bazı öneri ve genel korunma önlemi içeren genelge yayımladı.



Genelgede, tozdan etkilenen yerleşim alanlarında gereksiz seyahatlerin azaltılması, kapalı mekanlarda kalınması ve klima sistemlerinin iç hava dolaşım modunda kullanılması uyarılarında bulunuldu.



Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği Başkanı Matina Pagoni de özellikle bronşiyal astım gibi rahatsızlığı olan riskli gruplara, dışarıda maske takmalarını ve uzun yürüyüşlerden kaçınmalarını tavsiye etti.



Pagoni, yüksek risk grubundaki kişilerin, nefes darlığı gibi semptom yaşamaları durumunda derhal doktorlarıyla iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.



Afrika üzerinden gelen çöl tozu, 24 Nisan'da başkent Atina'nın gökyüzünü kaplamıştı.



Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azalmıştı.