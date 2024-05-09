Husiler: İsrail'e mal taşıyan her gemiyi hedef alacağız

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e mal taşıyan gemilere yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Husi isyancıların lideri Abdul Malik el-Husi, varış noktası neresi olursa olsun İsrail'e mal taşıyan her gemiyi hedef alacaklarını söyledi.



el-Husi bu kararın, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına" misilleme amacıyla alındığını belirtti.



Husilerin Kızıldeniz'de düzenlediği saldırılar denizcilik şirketlerini Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nun etrafından dolaşmaya zorlayarak, sevkiyatları daha uzun ve daha maliyetli hâle getirdi.

ABD ve İngiltere, Husi hedeflerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

