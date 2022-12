İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşine 8 ay hapis cezası

ABD'li bir ajanla evli olan ve 2019'da arabasıyla İngiliz genç Harry Dunn'a çarparak ölümüne neden olan Sacoolas, Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Cezası 12 ay ertelenen Sacoolas, ayrıca 12 ay araç kullanmaktan men edildi.



Bu durumda Sacoolas, 12 ay boyunca herhangi bir suça karışmadığı taktirde 8 aylık hapis cezası uygulanmayacak.



ABD vatandaşı Sacoolas, duruşmaya Washington'dan video bağlantısıyla katıldı.



Hükmü açıklayan Yargıç Cheema-Grubb, Sacoolas'ın mahkemeye katılmaması için "çok az neden" olduğunu da sözlerine ekledi.



Duruşmada açıklaması okunan Anne Sacoolas, şu ifadeleri kullandı:



"Harry Dunn'ın ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi tekrar iletmek istiyorum. Benim trajik hatam Harry'nin kaybına yol açtı ve her gün bu pişmanlıkla yaşıyorum. Harry'nin aklımda olmadığı bir gün bile yok. Aklımda ve neden olduğum acı için çok üzgünüm. Bu nedenle 2019'dan beri bu davanın çözümüne bu kadar bağlıyım.



Olanları değiştirmek için söyleyebileceğim hiçbir şey olmadığını biliyorum. Yalnızca gerçeğin ve bu davanın çözümünün bir ölçüde rahatlık ve huzur getirmesini umuyorum. Her zaman olduğu gibi, eğer ailesi için iyi gelecekse, doğrudan Harry'nin ailesiyle görüşüp onlardan özür dilemeye hazırım."



"BİZİM GERÇEK DÜŞMANIMIZ SACOOLAS DEĞİL, ABD HÜKÜMETİ"



Harry Dunn'ın annesi Charlotte Charles da mahkemedeki açıklamasında, "Hastanede Harry'ye adaleti sağlayacağımıza söz verdim ve bir anne asla oğluna verdiği sözden dönmez." ifadelerini kullandı.



Dunn ailesinin sözcüsü Radd Seiger ise kararın ardından mahkeme dışında yaptığı açıklamada, "Buradaki gerçek düşman Sacoolas değil, o gece bir hata yaptığını biliyoruz. Bizim gerçek düşmanımız, ABD hükümeti. Harry'nin ölümünden sonra aile için doğru olanı yapmak yerine, mağdur aileyi yüz üstü bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.



İNGİLİZ BAKAN CLEVERLY: "BU SÜREÇTE ÖNEMLİ DERSLER ALDIK"



İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de kararın ardından yaptığı açıklamada, Anne Sacoolas'ın nihayet bir İngiliz mahkemesinde cezaya çarptırıldığını belirtti.



Cleverly, "Harry'nin Ağustos 2019'daki ölümünden bu yana, Sacoolas'ın İngiliz adaletiyle yüzleşmek için İngiltere'ye dönmesi gerektiği konusunda nettik. Bunu yapmamayı seçtiği için, davayı mahkemeye götürmenin ve Harry'nin ailesine adaleti sağlamanın en uygun yolu olarak sanal duruşmalar düzenlendi." ifadelerini kullandı.



Harry'nin ailesinin kararlılığından övgüyle bahseden Cleverly, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu trajik olaydan, diplomatik dokunulmazlıktaki muafiyetlerle ilgili süreçteki iyileştirmeler ve ABD'nin RAF Croughton çevresinde yol güvenliğini iyileştirmek için adımlar atmasını sağlamak dahil önemli dersler aldık."



ABD ASKERİ UÇAĞIYLA İNGİLTERE'Yİ TERK ETMİŞTİ



Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesinde ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.



ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.



Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken kadının kaçtığı, Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.



Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.



Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, Sacoolas'ın İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.



İngiltere de Harry Dunn'ın ölümüyle ilgili olarak ABD'li ajanın eşi Sacoolas'ın sanal duruşmaya çıkması için baskı yapmıştı.



Sacoolas, İngiltere'de 29 Eylül'de yapılan duruşmaya ilk kez video bağlantısıyla katılmış ve 20 Ekim'deki duruşmada da suçunu kabul etmişti.