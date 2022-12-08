ABD 'Ölüm Taciri'ni serbest bıraktı (Viktor Bout kimdir?)

Bout'un, dikkatleri üzerine çekmesi ise 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oldu. Silah kaçakçılığı için eline büyük bir fırsat geçmişti. Sovyetlerden kalma büyük bir uçak filosuna ve devasa silah stoğuna erişim imkanına sahipti. Sierra Leone'den Liberya'ya, Kongo'dan Filipinler'e kadar hem devletler hem örgütlere silah sattı.