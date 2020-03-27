İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Johnson, görevine karantinada devam edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 14:18

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Covid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi. 

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Covid-19 bulaştığı tespit edilmişti. 

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