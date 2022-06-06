İngiltere Başbakanı Johnson'ın koltuğu tehlikede: Parlamentoda güvenoyu yapılacak

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de karantina döneminde kurallara uymadığı ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın koltuğu tehlikede. Bugün parlamentoda Johnson'ın liderliği için güvenoyu yoklaması yapılacak. Johnson güvenoyu alamazsa başbakanlığı kaybedecek.

Haberler 06.06.2022 - 11:01

İngiltere Başbakanı Johnson'ın koltuğu tehlikede: Parlamentoda güvenoyu yapılacak

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevdeki son saatlerini yaşıyor olabilir.

Ülkede corona virüs karantinaları döneminde birçok parti düzenlediği ortaya çıkan Boris Johnson için bugün akşam saatlerinde güvenoyu yoklaması yapılacak.

Ülke basınında Partygate (Parti Skandalı) olarak adlandırılan olayların ardından Başbakan Johnson istifaya davet edilmişti. 

Muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan Johnson'ı sıkıştırıyordu. Ancak ülke basınındaki son iddialara göre Johnson'ın bağlı olduğu Muhafazakar Parti yöneticileri de kendisini desteklemekten vazgeçmiş durumda. 

JOHNSON'IN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Güvenoyu yoklaması haberinin ardından Johnson'ın ofisinden açıklama yapıldı. Başbakan'ın ofisinden güvenoyu yoklaması aylardır süren spekülasyonların sonlandırılabilmesi için bir şans olarak değerlendirildi. 

Johnson bu akşamki yoklamadan güvenoyu alırsa önümüzdeki bir yıl boyunca bir daha güvenoyu yoklaması düzenlenemeyecek. 

Başbakan Johnson yoklamayı kaybederse hükümeti görevden düşecek. 

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