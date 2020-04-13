İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı

Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam ettikten sonra taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.



SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI



Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab, Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Hafta sonu yoğun bakım ünitesinden çıkan ve daha sonra da taburcu edilen Başbakan Johnson evinde dinlenmeye çekildi.

Daha önce sürü bağışıklığı sisteminden söz eden ve bünyesi güçlü olanın virüsten korunacağını iddia eden Johnson'u bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

