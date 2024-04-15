İngiltere: İsrail'i kalple olduğu kadar akılla da düşünmeye çağırıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran'ın insansız hava aracının ardından İsrail'i misilleme yapmamaya çağırdı.

Cameron, "Tahran'ın saldırısı neredeyse tamamen başarısız olduğu için İsrail'in, kalbin yanı sıra akılla da düşünmesi gerektiğini" söyledi.



Cameron BBC'ye verdiği demeçte "Saldırıya uğradıkları için karşılık vermeleri gerektiğini düşünmekte son derece haklı olduklarını düşünüyorum, ancak biz dostları olarak onları kalpleriyle olduğu kadar akıllarıyla da düşünmeye, sert olduğu kadar akıllı da olmaya çağırıyoruz" dedi.



İsrail'i Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırmamaya çağırdığını ifade eden İngiliz bakan, Sky News'e ise şunları söyledi: "Bu birçok açıdan İran için çifte bir yenilgi oldu. Saldırı neredeyse tamamen başarısız oldu ve dünyaya bölgede bunu yapmaya hazır kötü bir etki olduklarını gösterdiler. Dolayısıyla umudumuz misilleme niteliğinde bir karşılık verilmemesidir."

Cameron ayrıca İngiltere'nin İran'a daha fazla yaptırım uygulanması için müttefikleriyle birlikte çalışacağını söyledi ve İsrail'i Gazze savaşında İran destekli Hamas ile ateşkes konusunda anlaşmaya odaklanmaya çağırdı.