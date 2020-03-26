İngiltere vatandaşlarından meyve sebze toplamalarını istedi

İngiltere çarşamba günü, vatandaşlarını küresel corona virüs krizi sırasında gıda tedarikini sağlamak için meyve ve sebze toplamaya yardım etmeye çağırdı.



İngltere’nin tarım sektörü büyük ölçüde mevsimlik işçilere bağlı ancak corona virüs salgını göçmenlerin ülkeye gelmesini engelliyor.



Çevre Bakanı George Eustice yaptığı açıklamada, “Bu boşluğu doldurmak için İngiliz işgücünü seferber etmemiz ve yaz aylarında mükemmel meyve ve sebzelerimizin insanların tabaklarında olduğundan emin olmamız gerekiyor” dedi.



Eustice “Endüstrinin halihazırda parlak işe alım çabaları var ve mümkün olduğunca çok insanı kaydolmaya teşvik ederim” diye ekledi.



İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından mevsimlik işçilerin arzı baskı altındaydı.



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