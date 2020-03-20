İngiltere’de corona virüs testi yaptırmayana para cezası

Corona virüs salgını salgını yayılmaya devam ediyor. Salgını engellemek isteyen ekstrem önlemlere başvuruyor.



Roma yönetimi tüm İtalya’yı kapsayan karantina uygulamasını uzatmaya hazırlarken İngiltere corona virüs zamanında alınacak önlemlere ilişkin yeni bir yasa teklifi hazırladı.



Önümüzdeki haftabaşında meclisten geçmesi beklenen 329 sayfalık teklif resmi görevlilerin gücünü artırmayı öngörüyor.



Yasada var olan maddelere göre semptomları gösterdiği halde corona virüs testi yaptırmayı kabul etmeyenleri polis gözaltına alabilecek ayrıca bu kişiler bin sterlin ( 7 bin 600 lira) para cezası da verilecek.

RESMİ GÖREVLİLERİN YETKİLERİ GENİŞLİYOR



Corona virüs kanun taslağı olarak adlandırılan tasarıya göre bakanlar istedikleri toplantıyı iptal etme yetkisine sahip olacak.



Ayrıca cenaze işlemlerinin hızlandırılması için de ölüleri gömme ya da yakma yetkisi de yerel polise geçiyor.

İngiltere'de yaşanan corona virüs paniği insanların marketlere hücum etmesine neden oldu.

Gıda tedarik zincirinde görev alanların da yerel yetkililere rapor vermesi hedefleniyor.

MUHALEFETTEN 6 AY ŞARTI



Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn çıkacak corona virüs yasasının her altı ayda bir yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Corbyn ihtiyaç dışında yerel yetkililere devredilen gücün sürekli olmaması gerektiğini söyledi.

CORONA VİRÜS İNGİLTERE'DE YAYILIYOR



İngiltere’de corona virüs tespit edilen vaka sayısı 2 bin 600’ün üzerine çıktı. Biri Cayman Adaları’nda olmak üzere toplamda 138 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki salgının kontrol altına alınması için 12 haftaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

CEZAEVLERİNE VİRÜS TAHLİYESİ YOLDA