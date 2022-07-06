İngiltere'de siyasi kriz: Başbakan Johnson, istifa etmeyeceğini duyurdu

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, siyasi kariyerinde yeni bir krizle karşı karşıya bulunuyor.



Kabineden iki bakanın Başbakan'a olan güvenini kaybettikleri gerekçesiyle peş peşe istifa etmesi sonrası gözler Johnson'a çevrildi.



Krizin nedenini Johnson'ın, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'a hükümette yer vermesi oluşturuyor.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ



Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili iddialardan haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Başbakan'ın 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde bilgilendirildiği ortaya çıktı. Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etti ve pişman olduğunu söyledi.



Boris Johnson bir süredir istifa baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

İngiltere Başbakanı'nın açıklamasından kısa süre sonraysa kabineden peş peşe istifa haberleri geldi.



Önce Sağlık Bakanı Sajid Javid, ardından da Maliye Bakanı Rishi Sunak görevlerinden ayrıldı. Johnson, istifa eden Maliye Bakanı Sunak'ın yerine Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi'yi atadı. Özel Kalem Müdürü Steve Barclay de, Javid'in yerine Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi.



Zahawi, yeni görevinin ilk gününde kameraların karşısındaydı. Başbakan'a destek mesajı veren Zahawi, "Johnson'ın tamamen dürüst olduğuna inanıyorum" dedi.

İSTİFA DALGASI SÜRÜYOR



Muhafazakar Parti içinde istifa dalgası bugün de devam etti.



Aile ve eğitimden sorumlu bakan yardımcısı Will Quince ile ulaştırmadan sorumlu parlamento özel sekreteri Laura Trott da hükümete güvenlerini kaybettiğini söyleyerek görevlerinden ayrıldı.



Öte yandan, karantina döneminde kurallara uymadığı ortaya çıkan Boris Johnson bir süredir istifa baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.



Ancak, Johnson bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, "İstifa etmiyorum, pes etmeyeceğim açıklamasını yaptı.