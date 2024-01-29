İngiltere'den elektronik sigaralara yasak kararı

"İLK SİGARASIZ NESİL"



Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin yani yaklaşık 96 bin lira ceza uygulanacağı belirtildi.



Elektronik sigara kaçakçılığı ve ülke içindeki satışlarla mücadele için 30 milyon sterlinlik yani yaklaşık 1,1 milyar lira bütçe ayrılacağı aktarıldı.



İngiltere hükümeti, geçen sene açıkladığı kararlarla 2009 sonrası doğanların hayatları boyunca tütün ve elektronik sigara ürünleri alamamasını sağlamak için sigara alma yaşının her yıl artırılması da dahil bir dizi önlem almıştı.



Bu kapsamda "ilk sigarasız nesil" hedefini açıklayan hükümet, gelecek 5 yılda sigara kaçakçılığını önlemek, satış standartlarını düzenlemek ve satışları denetlemek için görev gücü kurmak amacıyla 100 milyon sterlinlik bir fon oluşturulacağını duyurmuştu.

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