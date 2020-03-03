İngiltere'den Türkiye'ye İdlib desteği

İngiltere, Türkiye'nin İdlib'deki çabalarını desteklediğini bildirdi.

Açıklamayı yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz" dedi.

Yaşanan insani dramdan Suriye rejimi ve Rusya'yı sorumlu tutan Raab, şunları kaydetti:

"İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır. Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur."

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