İngiltere'yi sarsan cinayette detaylar: Türk koca, akademisyen eşini böyle öldürdü

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki Ertan Ersoy, geçen yıl 1 Haziran'da çiftin Colchester, Essex'teki evinin mutfağında yerde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan eşi Dr. Antonella Castelvedere'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. Ersoy cinayeti reddediyor. Adam öldürme suçunu kabul etti.



İddiaya göre, komşusu Tanja Munro, 52 yaşındaki Dr. Castelvedere'nin bıçaklanmasının ardından yaşanan anlara tanık oldu. Munro, olaydan sonra Ersoy'un 'biraz aklı karışmış' göründüğünü söyledi.



Komşu Tanha Munro jüriye "Bana, 'Sanırım karımı öldürdüm' dedi" dedi ve karnını tuttuğunu ve "mutfağa doğru işaret edip baktığını" ekledi.



Bayan Munro mutfak kapısının tamamen açık olmadığını ancak 'birinin yerde yattığını' görebildiğini söyledi. Ersoy'un 'acı çekiyormuş gibi nefes aldığını', 'inlediğini' ve 'karısı için endişelendiğini' söyledi.

BOĞAZINI KESTİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aldatıldığı sanrısı yaşayan Ertan Ersoy karısının boğazını kesti. Yapılan incelemelerde Castelvedere'in vücudunda 15 bıçaklanma tespit edildi. Komşu daha sonra yerde yatan kadına yardım etmeye çalıştığını ancak kalp masajı için üzerine eğildiği sırada boynundaki büyük kesiği gördüğünü söyledi.

Yapacak bir şey olmadığını farkettiğinde Ertan Ersoy'un yanına dönen komşu şu ifadeleri kullandı: Bana "Karım mı?" diye sordu. Bir soru olarak' dedi. Bunu "karım iyi mi?" anlamında algıladım.