Irak-İran Savaşı'ndan kalma havan mermisi patladı: 1 ölü

İran'ın Kirmanşah eyaletinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma havan topu mermisinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 06:19

Irak-İran Savaşı'ndan kalma havan mermisi patladı: 1 ölü

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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinin Celaliye bölgesinde, 1988'de sona eren İran-Irak savaşından kalma havan topu mermisi patladı.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar ve patlamamış havan topu mermileri gibi mühimmatlar, halen her iki ülkede de ölümlere ya da yaralanmalara neden oluyor.

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