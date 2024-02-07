Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri: Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



HAŞDİ ŞABİ ÖRGÜTÜ

Haşdi Şabi, Türkçe adıyla "Halk Seferberlik Güçleri", çoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükümetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt olarak biliniyor.



HAŞDİ ŞABİ ÖRGÜTÜ NASIL KURULDU?



Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu.



Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmış, ancak Irak hükümet yetkilileri bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirmiş ve küçük cezai tedbirler almıştı.



19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu. Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.