İran misilleme için neden bekliyor?

İRAN MSİLLEME İÇİN NEDEN BEKLEME KARARI ALDI?



Amerikan New York Times gazetesi, İran'ın ulusal çıkarlarının ideolojik heveslerine baskın çıktığını yazdı. Uluslararası diplomasidense iç hesaplamalarının İran'ı hemen misilleme yapmaktan alıkoyduğu belirtildi.



Gazeteye konuşan uzmanlar Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmek isteyen İran'ın Yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ajandasına zarar verebileceği endişesiyle misillemeden kaçınıldığı görüşünü dile getirdi.



İran'ın Dini Lideri Hamaney için en önemli kriterin rejimi korumak olduğunun da altı çizildi.



İranlı yetkililerin, misillemeye yanıt vermek için İsrail'in enerji santralleri, petrol rafinereleri ve nükleer tesisleri hedef alabileceği ve böylesi bir saldırının İran'ı yıllarca geri götürebileceği endişesi taşıdığı da belirtildi. İsrail'in İran'ı hedef alması halinde ekonomik krizin derinleşebileceği, elektrik ve yakıt sıkıntılarının başgöstermesiyle ülke içinde protestoların patlak verebileceği senaryosu da iranlı yetkililer için endişe kaynağı oldu.



New York Times gazetesi, Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü olan Erbain Törenleri için de İran'ın misillemesini ertelemiş olabileceğini yazdı. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak. Bu etkinlikler, kendisini Şii müslümanlarının lideri olarak gören İran için büyük önem taşıyor



İran'ı alıkoyan bir diğer unsurunsa Eylül ortasında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları. Bu toplantılara ilk kez katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaş değil barış ve değişim mesajları vermeyi istediğine dikkat çekiliyor.