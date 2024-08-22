İran misilleme için neden bekliyor?

İran , Hamas Lideri İsmail Haniye suikastine misillemeyi geciktireceğinin sinyalini verdi. Açıklama ülkenin sınırlarının korunmasından sorumlu olan ve misillemeyi yapması beklenen İran devrim muhafızlarından geldi. İran Devrim Muhafızları sözcüsü General Ali Muhammed Naini, daha önce olduğu gibi İsrail topraklarını doğrudan vurmayabileceklerini de belirtti. Misillemenin yönteminin farklı olabileceğini vurguladı. Naini, "İran'ın cevabı önceki operasyonlara benzemeyebilir. cevabın niteliği, senaryolar ve gereçler hep aynı olmaz. iyi hesaplanmış, doğru zamanda tam hedefini bulmuş yanıtımız için beklemeliler." dedi. İran'ın misillemeyi ertelemesiyle bölgede topyekün bir savaş çıkma olasılığının da azaldığına dikkat çekiliyor.

İRAN MSİLLEME İÇİN NEDEN BEKLEME KARARI ALDI?



Amerikan New York Times gazetesi, İran'ın ulusal çıkarlarının ideolojik heveslerine baskın çıktığını yazdı. Uluslararası diplomasidense iç hesaplamalarının İran'ı hemen misilleme yapmaktan alıkoyduğu belirtildi.



Gazeteye konuşan uzmanlar Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmek isteyen İran'ın Yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ajandasına zarar verebileceği endişesiyle misillemeden kaçınıldığı görüşünü dile getirdi.



İran'ın Dini Lideri Hamaney için en önemli kriterin rejimi korumak olduğunun da altı çizildi.



İranlı yetkililerin, misillemeye yanıt vermek için İsrail'in enerji santralleri, petrol rafinereleri ve nükleer tesisleri hedef alabileceği ve böylesi bir saldırının İran'ı yıllarca geri götürebileceği endişesi taşıdığı da belirtildi. İsrail'in İran'ı hedef alması halinde ekonomik krizin derinleşebileceği, elektrik ve yakıt sıkıntılarının başgöstermesiyle ülke içinde protestoların patlak verebileceği senaryosu da iranlı yetkililer için endişe kaynağı oldu.



New York Times gazetesi, Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü olan Erbain Törenleri için de İran'ın misillemesini ertelemiş olabileceğini yazdı. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak. Bu etkinlikler, kendisini Şii müslümanlarının lideri olarak gören İran için büyük önem taşıyor



İran'ı alıkoyan bir diğer unsurunsa Eylül ortasında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları. Bu toplantılara ilk kez katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaş değil barış ve değişim mesajları vermeyi istediğine dikkat çekiliyor.