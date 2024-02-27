İran: Mısır'la normalleşme için gerekli adımlar atılacak

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'na katılan Abdullahiyan oturum aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile bir araya geldi.



Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Abdullahiyan, "Mısırlı mevkidaşım ile İran'ın Gazze'ye yardımının ulaştırılması, Gazze'deki insani konulara özel önem verilmesi ve Filistin'deki mevcut savaş ve soykırımın siyasi çözümü konusunda önemli görüşmelerde bulunduk" dedi.



Şükri ile Tahran-Kahire ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, "İşler iyi yönde ilerliyor. İnşallah daha da ileri götürebiliriz. Yakın gelecekte adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İRAN-MISIR İLİŞKİLERİ



İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.



O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle düşük düzeyde kalmıştı.



İki ülke arasında 11 yıl sonra cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.