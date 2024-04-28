Paris Olimpiyatları'nda 6 bin polis görev yapacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 8 Mayıs'ta Marsilya'ya ulaşması planlanan Olimpiyat meşalesi için güvenlik önlemleri kapsamında 6 bin polisin görevlendirileceğini açıkladı.



Darmanin, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek oyunlar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Meşaleyi taşıyan 19. yüzyıl yelkenlisi Belem, Marsilya'ya ulaştığında çok sayıda deniz polisi ve bomba imha ekibinin hazır bulunacağını belirten Darmanin, güvenlik personelinin sayısının arttırılmasının şehir için kayda değer bir çaba olduğunu söyledi.



“Meşaleyi karşılamak için her şey yüzde 99 oranında hazır” diyen Darmanin, hava durumu dışında oyunları veya ateşini etkileyecek herhangi bir tehdit olmadığını ifade etti.



Geleneksel meşale yakma töreni, 16 Nisan'da Olimpiyatların doğum yeri olan Yunanistan'daki Olympia antik kentinde gerçekleşmişti.



Meşalenin Fransa turu, 26 Temmuz'daki açılış töreni sırasında Paris'te Olimpiyat ateşinin yakılmasıyla sona erecek.

