İran'da örtünme baskısı sürüyor: Kadın sürücüler hedefte

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki örtünme kurallarına yönelik baskılara ilişkin açıklama yaptı.

Örgütten bugün yapılan açıklamada, İranlı yetkililerin başörtüsü zorunluluğunu uygulamak için kadınları "arabaların içinde bile yaygın bir gözetime tabi tuttukları ve ardından araçlara el konulması da dahil olmak üzere cezalar verdikleri" bildirildi.



Tahran yönetimi, 2022 yılında kitlesel Mahsa Amini protestolarıyla sarsıldı ancak zorunlu başörtüsü kurallarına karşı katı tavrını sürdürüyor.



Af Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayınladığı ve İran'da 40'tan fazla kadının ifadesine dayanan raporunda, kadınların kamusal alanlarda "yaygın gözetim" ve kadın sürücüleri hedef alan "toplu polis kontrolleri" ile hedef alındığını söyledi.



Gözetleme kameraları tarafından çekilen görüntülerin ya da polis uygulaması Nazer'i kullanan sivil giyimli ajanların raporlarının, kuralı ihlal ettiği düşünülen kadın sürücü ya da yolcuların bulunduğu araçların plakalarını belirlediği belirtildi.



Bunun üzerine kadınlara, ceza olarak polise gidip araçlarını teslim etmelerini emreden kısa mesajlar gönderiliyor.

Bu şekilde, yüz binlerce araca el koyma emri verildiği kaydedildi.

"DİRENİŞİ YIPRATMAK İÇİN SİNSİ BİR GİRİŞİM"

Arabalar, bazı durumlarda 15-30 gün sonra "keyfi" ücretler transfer edildikten ve zorunlu örtünmeye uyacaklarına dair yazılı taahhütler alındıktan sonra serbest bırakılabiliyor.



Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Diana Eltahawy, uygulamaya yönelik açıklamasında, "Zorunlu örtünmeye karşı direnişi yıpratmak için sinsi bir girişim. İran yetkilileri kadınları ve kız çocuklarını sürekli gözetim ve denetime tabi tutarak terörize ediyor" dedi.



Yetkililerin ayrıca toplu rastgele kontroller gerçekleştirdiğini, polisin kadın sürücüleri arabalarına el konulup konulmayacağını kontrol etmek için kenara çektiğini söyledi.