İran'da tutuklu olan ABD'li eski asker serbest

İran'da tutuklu olan ABD donanması eski mensubu Michael White'ın serbest bırakıldığı ve ülkesine dönmek üzere yola çıktığı iddia edildi.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 17:52

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İran'da tutuklu olan ABD donanması eski mensubu Michael White'ın annesi Joanne White yaptığı açıklamada, oğlunun Tahran tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

ABD'li eski asker Michael White'ın annesi Joanne White, serbest kalan oğlunun ülkesine dönmek için yolda olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 46 yaşındaki ABD'li eski asker Michael White'ın geçen yıl Meşed şehrinde tutuklandığını kabul etmişti.

İran, ABD'li askerin "kötü muamele" gördüğü yönündeki iddiaları ise yalanlamıştı.

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