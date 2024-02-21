İran’da "ucuz iPhone" vaadiyle 35 milyon dolarlık vurgun

BİR KİŞİ GÖZALTINDA



Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Müdürü Hüseyin Rahimi ise şirketin telefonları piyasa değerinin altından satmayı ve 45-50 gün içerisinde teslim etmeyi vadettiğini belirterek "Şerefiyan'ın ülkedeki mal varlıklarına el konuldu. Bir kişi gözaltına alındı. Satış ve tanıtım için yapılan kampanyalarda ünlü isimlerin de kullanıldığı görülüyor. Bu da insanların şirkete para yatırmalarına neden oldu" dedi.



Reklamlarda yer alan söz konusu ünlü ve fenomen isimler hakkında da soruşturma başlatılacağı açıklandı.



Kourosh Company’nin satış reklamlarında yer alan İranlı oyuncu İlham Hamidi ve Muhsin Efşani gelen tepkiler sonrası yaptıkları açıklamada, "İran halkından özür diliyoruz, biz de kandırıldık. Biz sadece tanıtım kampanyasında yer aldık ve bu bir suç değil. Şirket sahibinin ülkeden kaçması bizimle alakalı bir durum değil" ifadeleri kullanıldı.



Şerefiyan'ın asker kaçağı olduğunun ortaya çıkmasının ardından İranlılar asker kaçağı olan bir kişinin şirket kurabilmesine de tepki gösterdi.



Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu Haberi Görüntüle YENİ IPHONELAR YASAKLANMIŞTI



İran, 2022'de ABD'li teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone 14 ve üzeri model telefonların resmi kaydı yasaklamıştı.



Söz konusu yasak nedeniyle ülkede iPhone 13 model telefonlar piyasa değerinin çok üstünde satılmaya başladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin