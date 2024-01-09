Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu

ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 uçağının uçuş esnasında acil çıkış kapısında patlama yaşandı. Portland bölgesinde bazı vatandaşlar uçaktan parçalar bulurken, bir kişi 16 bin feet yükseklikten düşen ve çalışır halde olan bir iPhone buldu.

Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu - 1

ÇALIŞIR VAZİYETTE BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-Max 9 uçağının uçuş esnasında acil çıkış kapısının 16 bin feet yükseklikte patladı ve Portland'a acil iniş gerçekleştirdi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda uçaktan düşen bir iPhone cihazı herhangi bir kırığı olmadan çalışır vaziyette bulundu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu - 2

UÇAKTAN DÜŞEN İKİNCİ TELEFON

Cihazı bulan Seanathan Bates isimli ABD vatandaşı yetkilileri aradı ve bu cihazın uçaktan düşen ikinci telefon olduğu öğrenildi.

Bates, FOX 12'ye verdiği röportajında uçağın parçalarının Portland'da Sunset Transit Center çevresine dağıldığını ve kendisinin bir yürüyüş yaptığı esnada iPhone cihazına rastladığını söyledi.

Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu - 3

"EKRANDA ALASKA'YA AİT BAGAJ TALEBİ VARDI"

Bates, "Gözlerimi dört açarak etrafta dolaştım ve sonra yolun kenarında duran bir telefon gördüm.

Çalıların arasına uzandım ve telefonu aldım ve telefonu elime aldığımda uçak modu açıktı, hala yarım şarjı vardı ve ekranı açtığımda Alaska için bir bagaj talebi bulunuyordu." diye konuştu

Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu - 4
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