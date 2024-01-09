Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu

"EKRANDA ALASKA'YA AİT BAGAJ TALEBİ VARDI"

Bates, "Gözlerimi dört açarak etrafta dolaştım ve sonra yolun kenarında duran bir telefon gördüm.

Çalıların arasına uzandım ve telefonu aldım ve telefonu elime aldığımda uçak modu açıktı, hala yarım şarjı vardı ve ekranı açtığımda Alaska için bir bagaj talebi bulunuyordu." diye konuştu