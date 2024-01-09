Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu
ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 uçağının uçuş esnasında acil çıkış kapısında patlama yaşandı. Portland bölgesinde bazı vatandaşlar uçaktan parçalar bulurken, bir kişi 16 bin feet yükseklikten düşen ve çalışır halde olan bir iPhone buldu.
ÇALIŞIR VAZİYETTE BULUNDU
Geçtiğimiz günlerde Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-Max 9 uçağının uçuş esnasında acil çıkış kapısının 16 bin feet yükseklikte patladı ve Portland'a acil iniş gerçekleştirdi.
Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda uçaktan düşen bir iPhone cihazı herhangi bir kırığı olmadan çalışır vaziyette bulundu.