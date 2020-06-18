İran'dan corona virüs konusunda ders alınacak hatalar

İran'da karantina tedbirlerinin kaldırılmasıyla vaka sayısı ve can kaybı yükselişe geçti.

Nisan ortasından beri ilk kez ölü sayısı 100'ü aştı. İranlı yetkililer, halktı rehavete kapılmamaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Başkent Tahran'da halk sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından şikayet ederken, sorumsuz davranışların ikinci dalgaya yol açmasından endişe ediliyor.

İran hükumeti, taksiler için 3 yolcu kuralı getirirken bazı taksicilerin maske kullanmaması dikkat çekiyor.

Haziran ayı ile birlikte sosyal mesafe önlemlerinin kaldılırdığı İran’da cafe, resturant ve iş merkezleri tekrar açıldı. vakalar artsa da hükümet normalleşme sürecine devam edileceğini duyurdu.

Corona virüs tehdidinde orta seviyede yer aldığı belirtilen başkent Tahran’da, tiyatro ve sinema salonlarına getirilen yasak da 21 Haziran'da kaldırılacak.