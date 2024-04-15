İran’dan el konulan gemi açıklaması: "Deniz hukukunu ihlal etti"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el konulan Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisine “denizcilik yasalarını ihlal ettiği” için operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İran’dan el konulan gemi açıklaması: "Deniz hukukunu ihlal etti"

Devrim Muhafızları Ordusu’nun 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el koyduğu Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisinden hala haber alınamıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün gemiye düzenlenen operasyonun gerekçesine ilişkin açıklama yaptı.

Kenani, MSC Aries'in “Denizcilik yasalarını ihlal etmesi” ve İranlı yetkililer tarafından yapılan çağrılara cevap vermemesi sonucunda İran'ın karasularına yönlendirildiğini, ardından da gemiye el konulduğunu aktardı.

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25 MÜRETTEBATIN GÜVENLİ DÖNÜŞÜ İSTENİYOR

Gemiyi işleten MSC şirketi tarafından yapılan açıklamada İran’ın gemiye el koyduğu doğrulanırken 25 mürettebatın güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MSC Aries’in İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait olduğu biliniyor.

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